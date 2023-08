Grosso incendio in un capannone industriale: in fiamme mobili, materassi e divani

FRANCAVILLA FONTANA – Un vasto incendio ha investito nella serata di martedì (1 agosto) il piazzale del capannone della ditta Alifer, situata in via Grottaglie, nella zona Pip di Francavilla Fontana. Si tratta di un’azienda che opera nell’ambito del riciclaggio di materiali, ferro e metallo.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 21.15. La ditta aveva chiuso i battenti poco più di un’ora prima. Sul posto si sono recate diverse squadre con più mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, coordinati dal comandante Giulio Capuano. Il rogo ha interessato del materiale di ingombro (perlopiù materassi, mobili e divani) stoccato nel cortile, recuperato dai paesi confinanti. Una volta domato il grosso dell’incendio, i pompieri hanno agito con mezzi meccanici per spegnere gli ultimi focolai e bonificare l’area.

Sul posto gli esperti dell’Arpa per i rilievi ambientali del caso e i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana. L’origine dell’incendio è da accertare. Da quanto appreso non sono state rinvenute tracce di dolo. L’ipotesi al momento più accreditata è quello di un evento di natura accidentale. A quanto pare il danno non è coperto da assicurazione.