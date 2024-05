Abitazione devastata da incendio doloso: condannato ex marito della proprietaria

TORRE SANTA SUSANNA – Ad agosto 2023 avrebbe dato fuoco all’appartamento della ex moglie, dopo averla perseguitata per anni. Un 60enne di Torre Santa Susanna è stato condannato in abbreviato a quattro anni di reclusione: un anno e quattro mesi in più rispetto alla richiesta pari a due anni e 8 mesi formulata dalla Procura.

La sentenza è stata emessa stamattina (mercoledì 14 maggio), dal gup del tribunale di Brindisi, Vittorio Testi. L’uomo era accusato di violazione di domicilio, danneggiamento seguito da incendio e furto (avrebbe asportato anche 300 euro); atti persecutori; violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Il 26 agosto 2019, il 60enne (di cui non forniamo le generalità per tutelare la privacy della vittima) era stato sottoposto al divieto di avvicinamento e all'obbligo di tenersi ad almeno 300 metri dalla donna (è a questo che si riferisce il terzo capo di imputazione). Ma nonostante questa misura restrittiva, gli atti persecutori sarebbero proseguiti fino al 20 agosto 2023, quando si è verificato l’episodio più grave.

Quel giorno, l’appartamento della donna viene devastato da un incendio partito dalla camera da letto, per danni pari ad alcune decine di migliaia di euro. Sul posto si recano i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e i carabinieri della locale stazione, che acquisiscono le immagini riprese dalle telecamere della zona. I filmati sono inequivocabili. Il rogo è di chiara origine dolosa.

Il giorno successivo il 60enne si presenta in caserma, ammettendo di aver appiccato l’incendio. Il 31 agosto, lo stesso viene condotto in carcere, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. L’ex moglie, assistita dall’avvocato Raffaele Missere, si costituisce parte civile.

Oggi la sentenza. L’imputato viene condannato a quattro anni di reclusione e a mille euro di multa. Inoltre il gup ha disposto l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, da liquidarsi in separata sede, sull’ammontare dei quali viene riconosciuta una provvisionale di 25mila euro.

