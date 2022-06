Incendio nel centro abitato: a fuoco chiosco in disuso, fumo e disagi

OSTUNI - Intervento dei vigili del fuoco nel centro abitato di Ostuni dove è andato a fuoco un chiosco in stato di abbandono sito all'interno del centro sportivo della Città Bianca. Si tratta della zona "Campus", nei pressi del Circolo tennis. I pompieri sono stati chiamati attorno alle 15 per spegnere un rogo che ha sprigionato una coltre di fumo nera visibile a centinatia di metri di distanze e fiamme alte. Al momento non sono note le cause ceh hanno provocato l'incendio.