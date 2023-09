Incendio nella riserva di Torre Guaceto: in fiamme il Centro velico

BRINDISI - I vigili del fuoco sono rimasti sul posto per più di due ore. Un incendio si è sviluppato a partire dalla tarda serata di ieri (giovedì 28 settembre) presso il centro velico della riserva di Torre Guaceto.

Sviluppatesi dopo le 23, le fiamme hanno investito una struttura di circa 200 metri quadri al cui interno era custodito materiale per imbarcazioni, vele e cordami. I pompieri sono hanno operato fino alle 2 inoltrate. Sul posto anche i poliziotti della Sezione Volanti della questura di Brindisi. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Il centro velico è un’associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro. Il suo scopo è promuovere l’insegnamento della vela e organizzare corsi di iniziazione e perfezionamento nella base nautica pugliese di Torre Guaceto. Si trova sul versante brindisino della riserva.