Incendio in un chiosco di street-food nella notte: si indaga sulle cause

E' accaduto nella notte scorsa in via Marche. Fiamme spente dai vigili del fuoco

BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco nella notte tra ieri e oggi, lunedì 19 luglio, in via Marche a Brindisi per un incendio divampato nel chiosco "Street Food a km zero". La chiamata alla sala operativa del 115 è giunta alle 3.40, il proprietario aveva chiuso da poco.

Le fiamme hanno danneggiato il prato sintetico sito all'esterno dove vengono allestiti i tavolini e sciolto una tapparella, danni anche all'interno. Al momento non è dato sapere se questo rogo è riconducibile a qualche azione dolosa o se si è trattato di "causa accidentale", i vigili del fuoco non hanno trovato elementi utili a stabilre la natura dell'incendio. Certo è che i danni sono rilevanti. Sul posto anche i carabinieri che hanno eseguito il sopralluogo del caso teso a fare chiarezza sulla vicenda.