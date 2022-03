Incendio nel retro del cortile di un asilo comunale: danni a un'auto, furgone e albero

MESAGNE - Un'auto, un furgoncino e un albero danneggiati. E' questo il bilancio di un incendio divampato attorno alla mezzanotte di ieri in via Mameli a Mesagne. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di polizia di Mesagne che hanno avviato le indagini per fare chiarezza sulla vicenda.

L'auto, si tratta di una Fiat Punto, è intestata a una donna che vive insieme alla famiglia in una casa comunale sita sul retro del cortile della scuola. Il furgone, un Fiat Doblò, appartiene alla Asl, autorizzata a parcheggiare i veicoli negli spazi comunali. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'incendio è partito dalla Punto e successivamente si è propagato sul furgone e sull'albero. Al momento non è stato accertato se si tratta di un evento di natura dolosa, i veicoli sono stati sottoposti a rilievi da parte della Polizia scientifica.