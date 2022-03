Incendio danneggia due auto: fiamme spente dai vigili del fuoco

OSTUNI- Partito da un’auto, l’incendio si è rapidamente propagato all’altra. Un’Audi A6 e una Fiat Marea sono andate in fiamme stanotte (venerdì 11 marzo) a Ostuni. L’episodio si è verificato intorno alle ore 1:29, in largo Risorgimento. Non è chiaro da quale delle due macchine sia partito il rogo. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento della Città Bianca. Intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.