Incendio in un deposito di autobus: numerosi mezzi in fiamme

TORRE SAMTA SUSANNA - Un grosso incendio ha investito un deposito all’aperto di autobus situato a Torre Santa Susanna, in via Fratelli Cervi, nei pressi della via per Oria.

Numerosi pullman sono avvolti dalle fiamme, che hanno sprigionato una colonna di fumo visibile nel raggio di chilometri. Sul posto stanno operando tre squadre di vigili del fuoco dei distaccamenti di Francavilla Fontana e del comando provinciale di Brindisi, oltre ai carabinieri. La struttura era chiusa con un lucchetto. L'origine del rogo è in fase di accertamento.

Seguono aggiornamenti