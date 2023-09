Incendio in un deposito distrugge Ape car e attrezzi agricoli

SAN DONACI - Si è reso necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco (prima partenza più autobotte) per domare un incendio divampato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 settembre, in un garage sito in via Giovanni XXIII a San Donaci. Le fiamme hanno divorato attrezzi agricoli e un motocaro Ape oltre a masserizie e cataste di legna. La zona si è riempita di fumo, il rogo sarebbe partito dall'interno del deposito. Sul posto anche i carabinieri.