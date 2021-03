Incendio in deposito: distrutta catasta di legna per edilizia e attrezzi da lavoro

ERCHIE - E' durato oltre tre ore l'intervento dei vigili del fuoco a Erchie, in via della Stazione dove si è sviluppato un incendio in un deposito di materiale edile. Sul posto una squadra del distaccamento di Francavilla Fontana e un mezzo di Brindisi. Da quanto ricostruito dai carabinieri si sono incendiate cataste di legna utilizzate per le costruzioni in cemento. Le fiamme hanno divorato anche altre attrezzature, un trattorino e un carrello. Si tratta di un rogo accidentale, il proprietario avrebbe riferito di aver lasciato nel deposito un secchio con cenere ancora rovente, probabilmente il vento ha fatto il resto.