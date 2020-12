A fuoco deposito di indumenti: vigili del fuoco a lavoro

FRANCAVILLA FONTANA - Due squadre dei vigili del fuoco più due mezzi, uno partito da Francavilla Fontana e l'altro da Brindisi, sono impegnate in un incendio divampato in un magazzino di indumenti sito in contrada Poggiocaroli a Francavilla Fontana.

Si tratta di una superficie di circa 300 metri quadrati. Del fatto sono stati informati anche i carabinieri

Seguono aggiornamenti