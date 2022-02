Incendio in deposito di materiale edile: vigili del fuoco e carabinieri sul posto

TORCHIAROLO - Intervento di vigili del fuoco e carabinieri attorno alle 4 di oggi, giovedì 25 febbraio, in via Giuseppe Verdi a Torchiarolo per un incendio divampato in un deposito all'aperto di materiale edile. I pompieri hanno operato con due automezzi.

Il locale è in uso a un 50enne, al momento non si esclude alcuna ipotesi sulle cause che hanno provocato l'incendio. Saranno ulteriori accertamenti a fare chiarezza sulla vicenda. Le fiamme hanno distrutto legname e materiale di vario genere.