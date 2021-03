Incendio devasta due auto e danneggia portoncino: paura nella notte

In fiamme una Volvo e una Fiat 500 alimentata a Gpl di proprietà di una coppia. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri

TORRE SANTA SUSANNA – Due auto distrutte. Un portoncino danneggiato. Si sono vissuti momenti di grande apprensione stanotte (venerdì 26 marzo) a Torre Santa Susanna, a causa di un incendio che si è sviluppato in via Martiri della Resistenza. Una Volvo e una Fiat 500 alimentata a Gpl sono state investite da un rogo che nel giro di pochi secondi ha sfiorato anche la facciata dell’abitazione situata di fronte. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana e i carabinieri. L’origine dell’incendio è in fase di accertamento. Entrambi i mezzi sono stati devastati.