Incendio in distributore automatico h24 di snack e bevande

BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 20 di oggi, domenica 24 gennaio, in Corso Umberto I a Brindisi per un incendio divampato all'interno di un distributore automatico di snack e bevande h24. Il rogo è stato domato nel giro di pochi minuti, al momento non è chiaro cosa si è incendiato, si ritiene un dispenser sanitario dislocato su una mensola. Il locale non ha subito danni. Sul posto anche una pattuglia della Sezione Volanti della questura di Brindisi che ha richiesto l'intervento dei colleghi della Scientifica. Al vaglio i fotogrammi del circuito di videosorveglianza installato nel locale che hanno ripreso la scena dell'incendio