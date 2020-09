Nuovo incendio notturno: due auto distrutte dalle fiamme

CEGLIE MESSAPICA – Nuovo incendio notturno a Ceglie Messapica. Due auto, parcheggiate l’una dietro all’altra, sono state avvolte dalle fiamme la scorsa notte (martedì 15 settembre) sulla vecchia via per Francavilla Fontana (strada provinciale 27. L’episodio si è verificato intorno alle ore 3:10. L'incendio è partito da un'Audi e poi si è propagato a una Fiat Panda. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni e i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni. Da quanto appreso non sono state rinvenute tracce di dolo.

La notte del 10 settembre, sempre a Ceglie Messapica, un incendio sospetto aveva investito una vecchia Volkswagen Golf di un candidato al consiglio comunale, parcheggiata nel centro abitato.