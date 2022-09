Incendio distrugge furgone di ditta edile: si cercano le cause

FRANCAVILLA FONTANA - Intervento dei vigili del fuoco attorno alle 23 di ieri, domenica 25 settembre, in via Fratelli Bandiera a Francancavilla Fontana dove è andato a fuoco un furgone intestato a una ditta edile. Le fiamme hanno completamente distrutto il veicolo. Sul posto anche i carabinieri. Al momento non sono note le cause che hanno provocato il rogo, saranno ulteriori accertamenti a fare chiarezza sulla vicenda. Nella stessa notte i vigili del fuoco sono stati chiamati anche a Fasano per un principio di incendio sempre su un furgone, in quel caso, però, lo stesso proprietario è riuscito a domare le fiamme prima dell'irreparabile.