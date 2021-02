Incendio distrugge motorino parcheggiato per strada: si indaga

MESAGNE - Un incendio sulle cui cause indagano gli agenti della Polizia locale ha distrutto un motorino parcheggiato in via Antonello Da Messina, al quartiere Grutti a Mesagne. E' accaduto poco dopo le 19 di oggi, lunedì 8 febbraio.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Il mezzo, come già detto, è distrutto, impossibile risalire alla targa. Nessun proprietario sul posto e nessun testimone.