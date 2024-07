L'incendio parte dal divano di un appartamento: palazzina evacuata, una donna ferita

BRINDISI - Un incendio è divampato in un appartamento in via Appia a Brindisi. L'accaduto questa notte intorno alle ore 3. Le fiamme si sono propagate per l'abitazione, poi il fumo ha invaso tutta la palazzina al civico 304/306. Una donna, piena di fuligine, ha riportato delle ferite da ustione. Per evitare rischi ai residenti, l'intero stabile è stato evacuato. La dinamica esatta è ancora poco chiara, ma da quanto si apprende in prima battuta, l'origine dovrebbe essere riconducibile all'incendio di un divano. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando di Brindisi, che hanno sedato le fiamme, e la polizia di Stato per gli accertamenti del caso.

