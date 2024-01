Incendio doloso ad agenzia di pompe funebri: obbligo di dimora per due brindisini

BRINDISI - Lo scorso 14 settembre, intorno alle 2 di notte, un incendio doloso colpì l'agenzia di pompe funebri di via Mecenate, al rione Commenda. A distanza di quattro mesi, i brindisini N.G. di 24 anni e B.R. di 23 anni sono stati sottoposti all'ordine di dimora nel Comune di residenza dalla polizia di Stato poichè ritenuti presunti responsabili del fatto. Il provvedimento cautelare è stato firmato dal gip del tribunale di Brindisi, Vittorio Testi, su richiesta del pm giovanni Marino. Si procede per i reati di furto e danneggiamento seguito da incendio.

Quella notte la coppia avrebbe rubato un’auto Alfa Romeo Mito e poi raggiunto la sede dell’agenzia. Qui, secondo quanto emerso dal sopralluogo della Polizia Scientifica, dopo aver divelto la saracinesca con un palanchino in metallo, i due - a volto travisato - avrebbero appiccato il fuoco versando un liquido infiammabile su un copertone da scooter posizionato nei paraggi. Le fiamme danneggiarono la serranda e gli infissi e provocarono l’annerimento della facciata dell’immobile.

Infine, per disperdere le proprie tracce, i presunti responsabili avrebbero incendiato il veicolo utilizzato per giungere sul posto. Un tentativo risultato vano, poiché l'analisi delle immagini di videosorveglianza recuparate nella zona hanno permesso alla Squadra Mobile di ricomporre i pezzi del puzzle ed - in coordinamento con la Procura di Brindisi - di condividere il quadro probatorio con l'Autorità giudiziaria, che ha disposto la misura cautelare.

I due indagati, difesi dagli avvocati Luca Leoci e Paolo Valzano, lunedì prossimo (22 gennaio) saranno sottoposti a interrogatorio di garanzia.

Articolo aggionato alle ore 14.17 (la data dell'interrogatorio)