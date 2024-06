Incendio doloso in un agri resort nella marina: caccia a tre uomini

OSTUNI - Le fiamme hanno avvolto tre auto e un carrello, tutti parcheggiati nei pressi dell'agri resort. La distanza tra i mezzi faceva già propendere per il dolo. Altri elementi hanno suffragato questa tesi. Adesso è caccia agli autori, che sono tre. Gli agenti del commissariato di Ostuni stanno indagando per dare loro volti e nomi. E per comprendere perché sia stata presa di mira la struttura turistica sita in località Diana Marina, nel comune di Ostuni. Le auto a fuoco sono una Jaguar, una Toyota e una Bmw. Uno dei mezzi appartiene all'amministratore delegato della società che gestisce la struttura, le altre ai clienti.

L'incendio è divampato nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 giugno 2024, nella località della Città Bianca. I vigili del fuoco intervenuti hanno domato i vari roghi, ma dei mezzi rimane ben poco. Sono andati distrutti. Si parla di roghi, al plurale, in quanto le tre auto e il carrello (usato per attività di street food) erano posizionati lontani, sempre nello stesso parcheggio all'aperto. E, come detto, questa ipotesi già di per sé farebbe propendere per un'azione dolosa.

A questo si aggiunga che gli agenti del commissariato, guidato dal dirigente Michele Marinelli, hanno rinvenuto una tanica sul posto. Ancora: la visione delle telecamere di videosorveglianza ha fugato ogni dubbio, qualora ce ne fosse. Hanno agito in tre. Il motivo? È ancora presto per saperlo. Gli investigatori, data la delicatezza dell'indagine, non lasciano trapelare nulla. Tutte le ipotesi sono al vaglio, al momento la frase di rito "si indaga a 360 gradi" è pur sempre valida.