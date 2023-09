Incendio doloso nella notte: colpita un'agenzia di pompe funebri

BRINDISI - Il rogo, di natura dolosa, è partito da un copertone posizionato nei pressi dell'agenzia di pompe funebri. Sul marciapiede sono ben visibili i vetri rotti. L'incendio si è sviluppato intorno alle 2 del mattino di giovedì 14 settembre 2023, in via Mecenate, rione Commenda, Brindisi. Sul posto si è recata una squadra di vigili del fuoco del comando del capoluogo, per domare il rogo e limitare i danni. Per quanto riguarda le indagini, procedono gli agenti della Questura di Brindisi.

Qualche ora dopo, di giorno, la saracinesca è abbassata. I danni dell'incendio sono ben visibili. I vigili del fuoco, oltre a spegnere l'incendio, hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, bonificando anche l'interno dai fumi sprigionati dalla combustione. Gli agenti della Squadra Mobile stanno indagando. All'esterno del'agenzia di pompe funebri sono posizionate telecamere, ben visibili. La speranza è che le riprese possano rendersi utili alle indagini e aiutino a fare luce su questo episodio.

Seguono aggiornamenti