Scoppi, bagliori e puzza di bruciato: due auto a fuoco. E' dolo

TORRE SANTA SUSANNA - Notte movimentata in via Vincenzo Mattei a Torre Santa Susanna quella tra ieri e oggi, lunedì 17 luglio. Poco dopo le 2.30 i residenti sono stati svegliati dal rumore di scoppi, puzza di bruciato e bagliori: stavano andando a fuoco due auto parcheggiate per strada, una Lancia Y e un'Audi A4.

In attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco gli stessi residenti hanno tentato di domare le fiamme con secchiate d'acqua o utilizzando tubi collegati a rubinetti. Ma le auto erano ridotte a due palle di fuoco, erano distanti qualche metro l'una dall'altra. Sul posto anche i carabinieri. Stando alle prime informazioni raccolte l'incendio sarebbe di natura dolosa.

I militari dell'Arma hanno raccolto tutti gli elementi utili a fare chiarezza sulla vicenda. Al vaglio testimonianze e fotogrammi di telecamere installate nella zona. Da quanto si apprende entrambi i proprietari sono meccanici, uno ancora in servizio e l'altro in pensione.