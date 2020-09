Incendio in ex scuola materna adibita a deposito della Provincia

BRINDISI - Nuovo intervento dei vigili del fuoco in via Primo Longobardo al quartiere Casale a Brindisi: dopo l'incendio di ieri sera ai danni della scuola materna "Boschetto Alberti", nella serata di oggi, martedì 15 settembre, ignoti hanno appiccato il fuoco in alcuni locali (ex sede di asilo) adibiti a deposito di proprietà della Provincia. Anche in questo caso, con ogni probabilità, si tratta di atti di vandalismo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.