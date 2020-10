Furgone a fuoco durante la marcia: paura per due operai

LATIANO - Momenti di paura alle prime ore del giorno di oggi, sabato 24 ottobre, sulla strada statale 7 (Brindisi-Taranto) dove un furgone ha preso fuoco durante la marcia. Erano le cinque.

A bordo c’erano due operai leccesi diretti in Calabria, sono riusciti a parcheggiare il veicolo nell’area di servizio Ip sita all’altezza di Latiano e scendere dall’abitacolo. In pochi minuti il furgone si è trasformato in una palla di fuoco. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco, sul posto anche i carabinieri. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.