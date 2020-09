Incendio notturno in città: in fiamme il furgoncino del pane

BRINDISI – Un incendio ha investito la scorsa notte (domenica 27 settembre) il furgoncino adibito a punto vendita del pane che staziona in via della Torretta, davanti al campo di calcio in stato d’abbandono. L’episodio si è verificato intorno alle 00:45. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, dalla vicina caserma di via Nicola Brandi. Grazie anche all’intervento dei pompieri, le fiamme sono rimaste circoscritte al zona lato guidatore dell’abitacolo, fra l’altro sprovvista di sedile. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati i carabinieri. L’origine del rogo è da accertare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.