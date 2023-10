Furgone va a fuoco nella stazione di servizio: carbonizzata anche la colonnina

SAN DONACI - Momenti di tensione nella mattinata di oggi, venerdì 20 ottobre, in via Mesagne a San Donaci dove è divampato un incendio in una stazione di servizio. Ad andare a fuoco un furgone, Fiat Scudo. L'incendio sarebbe partito dal vano motore, il veicolo era parcheggiato accanto alla colonnina che è stata investita dalle fiamme nell'arco di pochi minuti. Sul posto una squadra più un'autobotte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi.