Incendio in un garage nella notte: paura e danni. Tre moto distrutte

BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco attorno all'una della notte tra ieri e oggi, venerdì 20 ottobre, in Largo Paesi D'Europa al quartiere Bozzano dove è divampato un incendio in un garage adibito al deposito di veicoli. Stando alle prime informazioni raccolte sarebbero andate distrutte tre moto e mobili.

Sul posto i carabinieri. Al momento non è noto se si è trattato di un'azione dolosa o se il rogo è divampato per cause accidentali, i militari dell'Arma sono a lavoro per fare chiarezza sulla vicenda.