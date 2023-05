L'incendio si propaga dal garage, abitazione inagibile: spavento per un'anziana

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Un incendio nel box auto si è esteso su tutto il complesso abitativo. E' quanto accaduto nella notte di oggi (24 maggio) a San Pancrazio Salentino, in Via Martiri d'Ungheria, poco prima delle 02:00.

Nel garage, hanno preso fuoco alcuni mezzi agricoli, un'auto, e vari suppellettili. Le fiamme sono divampate fino a raggiungere il primo piano della struttura e a renderla inagibile.

Nell'abitazione attigua c'era la madre del proprietario, una signora anziana, mentre al primo piano la famiglia titolare dell'immobile. Fortunatamente, non si registrano gravi danni alle persone.

Sul posto si è recata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana e due autobotti, una da Brindisi e l'altra sempre proveniente dalla Città degli Imperiali. L'intervento è valso allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell'area.

In Via Martiri d'Ungheria, sono accorsi anche i soccorritori del 118, per effettuare i controlli sanitari di rito, e la polizia locale.