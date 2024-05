Incendio in un garage nel centro abitato: a fuoco una moto. Si indaga

ORIA - Incendio in una garage nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 maggio 2024. E' accaduto a Oria, in via Armando Diaz. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana e i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Città degli Imperiali. Toccherà ai colleghi della stazione di Oria condurre le indagini e accertare la natura del rogo, se doloso o meno.

I danni accertati riguardano una motocicletta e del legname accatastato. Fortunatamente, la strtuttura non è stata intaccata dall'incendio. Via Armando Diaz non è distante dal centro storico della Città Federiciana. E' una strada chiusa e il garage è a ridosso del muro che chiude la via. Come già accennato, i carabinieri indagano a 360 gradi e valutano al momento tutte le possibilità.