Incendio in un garage all'ora di pranzo: paura per una famiglia

ERCHIE - Un corto circuito all'impianto elettrico ha provocato un incendio in un garage attiguo a un'abitazione in via Dante Alighieri a Erchie attorno alle 14 di oggi, sabato 29 gennaio. I proprietari erano in casa, per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato. Hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno lavorato per oltre un'ora prima di riportare la situazione alla normalità. Il garage era adibito a deposito, all'interno c'erano anche cataste di legno e bombole del gas. Sul posto anche i carabinieiri.