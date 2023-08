Il boato e poi l'incendio: fiamme in un garage in pieno centro abitato

CEGLIE MESSAPICA – Prima un'esplosione, poi l'incendio. Si sono vissuti momenti di apprensione stamattina (giovedì 17 agosto) in via Marconi, nel centro di Ceglie Messapica, dove un rogo ha investito un garage al pian terreno.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 9. La deflagrazione, sentita nel raggio di decine di metri, ha divelto la porta di ferro. Numerosi residenti hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto si sono recati i pompieri del distaccamento di Ostuni e i carabinieri della locale stazione.

All’interno del locale c’erano degli strumenti per confezionare le cartucce da fucile da caccia, delle cartucce vuote e delle suppellettili. Non sarebbe stata trovata alcuna traccia di polvere da sparo. La causa dell’incendio, rimasto circoscritto a uno scaffale, è da accertare. Un tratto di strada è stato chiuso al traffico. Non ci sono feriti né danni strutturali. SI attende l'intervento degli artificieri per la bonifica.