Incendio in un casolare: danneggiati due trattori, si indaga

BRINDISI - Un incendio si è sviluppato la notte scorsa in un casolare adibito a deposito di mezzi agricoli sito nelle campagne della litoranea nord di Brindisi, precisamente in contrada Battacani, località Apani. Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e una pattuglia della Sezione volanti della locale questura per i rilievi del caso. Al momento non sono note le cause del rogo, quello che è certo è che due trattori sono stati danneggiati.