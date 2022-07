Incendio in un deposito comunale, le fiamme distruggono una serra

CEGLIE MESSAPICA - Ci sono voluti cinque mezzi dei vigili del fuoco e oltre cinque ore di lavoro per domare le fiamme che ieri (martedì 26 luglio 2022) hanno quasi distrutto una delle serre di una azienda florovivaistica di Ceglie Messapica. Il rogo, secondo le prime informazioni, avrebbe avuto origine da un terreno di proprietà comunale adibito a deposito (scarti di vegetazioni, materiale plastico e altro da identificare) sito in contrada Mesola, sulla provinciale che collega con Francavilla Fontana.

A ridosso del terreno vi sono, anche, abitazioni oltre alle serre che hanno subito notevoli danni in corso di quantificazione. Le fiamme hanno invaso non solo le serre ma anche le strutture dell'azienda vivaistica. Sul posto i vigili del fuoco con cinque mezzi che hanno lavorato, senza sosta, dalle 13 fino alle 18. Intervenuti, anche, gli agenti della polizia locale e i carabinieri mobilitati per garantire la sicurezza degli automobilisti che percorrevano la provinciale. L'area, date le fiamme alte, non era accessibile e le forze dell'ordine hanno dovuto utilizzare strade e piazzali privati. I titolari dell'azienda non escludono di adire le vie legali.