Lavatrice a fuoco: appartamento invaso dal fumo, pompieri provvidenziali

BRINDISI – Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, l’incendio è rimasto circoscritto al balcone. Si è evitato il peggio in un appartamento situato in via Pordenone, nei pressi del passaggio a livello di via Osanna, a Brindisi, dove intorno alle ore 10 di oggi (venerdì 14 ottobre) si è sviluppato un incendio partito da una lavatrice.

L’elettrodomestico si trovava sul balcone. Nel giro di pochi minuti il rogo ha investito anche un’asciugatrice, un divano di plastica e una tapparella. La proprietaria dell’abitazione in quel momento non era in casa. Il fumo nero che fuoriusciva dal balcone ha messo in allarme vari condomini e i passanti. Una squadra di vigili del fuoco partita dalla caserma di via Nicola Brandi è arrivata sul posto prima che il rogo entrasse in caso. Fortunatamente non si registrano feriti.