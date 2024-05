Incendio a Lecce colpisce auto di carabiniere in servizio a Brindisi

BRINDISI – Si indaga, a Lecce, per stabilire la natura di un incendio che ha distrutto un’auto nel quartiere Stadio di Lecce. È accaduto dopo le 20 di giovedì 30 maggio: le fiamme hanno avvolto la parte anteriore, lato guida, di una Lancia Musa, parcheggiata in via Massimiliano Kolbe e intestata a un carabiniere in servizio a Brindisi. La vettura, gravemente danneggiata dal fuoco, risulterebbe tuttavia in uso alla moglie del militare, una funzionaria del settore Servizi sociali del Comune di Lecce. Il veicolo era parcheggiato nelle vicinanze di uno degli uffici del settore, dove la donna si trovava ancora a lavorare.

Sul luogo sono accorsi i pompieri del comando provinciale, allertati dai passanti, per domare il rogo ed evitare che questo potesse espandersi anche ai veicoli in sosta nelle vicinanze. I rilievi e il sopralluogo sono stati eseguiti alla presenza dei carabinieri della compagnia leccese, sopraggiunti poco dopo alla ricerca di elementi utili alle indagini. Si cercano infatti eventuali videocamere di sorveglianza, dalle quali potrebbero emergere dettagli significativi.​

