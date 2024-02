Incendio sulla litoranea distrugge "casa container": vigili del fuoco a lavoro

BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco nella serata di oggi, domenica 11 febbario, sulla strada provinciale 41, la litoranea nord di Brindisi, per un incendio che ha divorato una "Casa container" sita nei pressi dello stabilimento balneare "Beach One". I pompieri sono intervenuti anche con l'autobotte. L'incendio ha distrutto completamente la struttura, sul posto anche i carabinieri. Al momento non sono note le cause del rogo.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui