Ancora un'auto in fiamme a Brindisi: il fumo allarma il vicinato

BRINDISI – Il fumo intenso sprigionato dall’incendio ha messo in allarme l’intero vicinato. Un’auto parcheggiata in via Udine, al rione Cappuccini, è stata completamente avvolta dalle fiamme. E’ accaduto intorno alle ore 3 di stanotte (venerdì 26 agosto). Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla polizia.