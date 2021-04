A fuoco la Marcedes di un militare: danni anche a una casa e a un'altra auto

Era parcheggiata in via Diaz. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri

SAN PIETRO VERNOTICO - Si sono vissuti momenti di tensione nella tarda serata di oggi, martedì 27 aprile, in via Armando Diaz a San Pietro Vernotico per un incendio divampato su una Mercedes di un militare della Marina. Le fiamme hanno sciolto la tapparella di un'abitazione e danneggiato un'altra auto parcheggiata nelle vicinanze.

La Mercedes è diventata una palla di fuoco, il fumo ha invaso le case e le strade circostanti. In molti si sono precipitati per strada, allertati dal forte odore di bruciato e dagli scoppiettii provocati dall'incendio. L'auto era parcheggiata davanti a una villetta, nei pressi della casa del proprietario, al cui interno c'era una famiglia.

Sul posto si sono recate due squadre dei vigili del fuoco, giunte dal comando provinciale di Brindisi, che nel giro di pochi minuti hanno riportato la situazione alla normalità, scongiurando il peggio. Sul posto anche i carabinieri. Al momento non è dato sapere le il rogo è riconducibile a qualche azione dolosa o a cause accidentali, saranno ulteriori accertamenti a fare chiarezza sulla vicenda. Certo è che i danni sono ingenti.

Gallery