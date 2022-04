Altro materasso in fiamme nella notte: anziana si mette in salvo

CELLINO SAN MARCO – Un materasso in fiamme anche a Cellino San Marco. In via San Marco, stanotte (mercoledì 6 aprile), i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi hanno effettuato un intervento simile a quello già effettuato poche ore prima in via Cittadella, nel centro di Brindisi. Ma con una sostanziale differenza. In via Cittadella hanno riportato lievi ferite i due occupanti della casa invaso dal fumo. A Cellino San Marco, invece, si è messa in salvo autonomamente l’anziana abitante di un appartamento in cui, per cause da accertare, è andato a fuoco il materasso. Solo grande spavento, dunque, per la malcapitata. Sul posto anche le forze dell’ordine.