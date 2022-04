Una Matiz avvolta dalle fiamme a Bozzano: nuovo incendio a Brindisi

BRINDISI – Ancora un incendio auto a Brindisi. In fiamme stanotte (lunedì 4 aprile) una Chevrolet Matiz parcheggiata in viale Gran Bretagna, al rione Bozzano. E’ accaduto intorno alle ore 4. Il rogo, la cui origine è da accertare, è stato spento dai vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, che hanno anche provveduto alla bonifica e messa in sicurezza della zona. Sul posto anche i carabinieri.