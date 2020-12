Incendio in un'azienda agricola: mezzi distrutti dalle fiamme

BRINDISI – Diversi mezzi agricoli sono stati distrutti da un incendio che nella tarda serata di ieri (martedì 29 dicembre) si è sviluppato nel capannone di un’azienda agricola situato in contrada La Pigna, nei pressi di località Cerano, nell’agro di Brindisi. Le prime richieste di intervento sono giunte intorno alle ore 23.30 presso la sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, intervenuti con tre mezzi, fra cui un’autopompa. La battaglia con le fiamme è stata impegnativa. Basti pensare che i pompieri sono rimasti sul posto fino all’1.30 per mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche i poliziotti della Sezione Volanti della questura di Brindisi. Si indaga sull’origine del rogo.