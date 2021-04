Incendio in negozio di cosmetici: danni ingenti. Strada chiusa al traffico

SAN PIETRO VERNOTICO - Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 aprile, in una profumeria e rivendita di prodotti per estetisti e parrucchieri sito in via Brindisi a San Pietro Vernotico. Da quanto accertato fino a questo momento si sarebbe trattato di un corto circuito dovuto a un guasto all’impianto elettrico ma saranno ulteriori approfondimenti a fare chiarezza sulla vicenda. Ad accorgersi del rogo uno dei negozianti della zona: ha visto fumo uscire da una finestrella e ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto si è recata una pattuglia della Polizia locale, lo stesso comandante Emanuele Sergio, i volontari della Protezione civile che hanno tentato insieme a un commerciante che ha messo a disposizione un estintore di domare il rogo in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Ma il fumo, denso e nero, ha impedito ogni tuoi di intervento. Anche perché si sono verificate anche piccole esplosioni dovute probabilmente alle bombolette spray e ai profumi.

I vigili del fuoco, giunti dal comando provinciale di Brindisi sono giunti con tre squadre. Hanno lavorato di idranti operando sia dalla porta di ingresso che da una finestra laterale. I danni sono ingenti. Sul posto anche la stessa proprietaria, una giovane donna del posto, che non ha potuto fare altre che guardare i sacrifici di una vita andare in fumo. La plastica sciolta ha reso l'aria irrespirabile, i vigili del fuoco hanno dovuto indossare gli autoprotettori. Via Brindisi, nel tratto interessato dalle operazioni di spegnimento dell’incendio, per tutta la durata delle operazioni è stata chiusa al traffico. Il locale è dotato di impianto di videosorveglianza, il danno è coperto da assicurazione.

