Incendio nella notte nel centro abitato: due auto carbonizzate

BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco nella notte tra ieri e oggi, venerdì 29 aprile, al quartiere Cappuccini a Brindisi per un incendio divampato all'ìncrocio tra via Trento e via Corsica. Si tratta di una Fiat 500 X e una Opel. Con ogni probabilità il rogo è divampato su una delle due e successivamente le fiamme si sono propagate sul secondo veicolo, ma saranno ulteriori accertamenti a fare chiarezza sulla vicenda. Sul posto anche una pattuglia della Sezione volanti della Questura di Brindisi. Al momento non è dato sapere se si tratta di un incendio riconducibile a qualche azione dolosa o se di natura accindentale. Certo è che tra auto in marcia e parcheggiate, i roghi su auto sono ormai all'ordine del giorno.

Seguono aggiornamenti