Incendio nella notte: auto completamente avvolta dalle fiamme

BRINDISI - Un'auto va a fuoco nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 settembre. E' accaduto a Brindisi, in via Nicola Brandi, all'interno di un cortile privato, dove era posteggiato il mezzo. Intorno alle 3:15, una squadra del comando del capoluogo dei vigili del fuoco si è recata sul posto.

Le fiamme avvolgevano completamente l'auto. I pompieri hanno domato il rogo e hanno messo in sicurezza l'area. L'incendio non ha interessato altre vetture e non si sono registrati altri danni. Sul posto, anche gli agenti della polizia. Ora toccherà appurare la natura del rogo.