Incendio nella notte in città: danneggiata l'auto di una donna

BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco alle 2.40 di oggi, martedì 23 febbraio, in via Ligabue al quartiere Sant'elia a Brindisi per un incendio divampato su una Toyota Aygo intestata a una donna. Da un primo sopralluogo non sono emersi elementi riconducibili a qualche azione dolosa.

Sul posto si è recata anche una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi che ha eseguiti gli accertamenti del caso. Un aiuto potrebbe giungere dalle telecamere installate nella zona che potrebbero aver ripreso la scena dell'incendio. L'auto era parcheggiata all'altezza del civico 49. In mattinata è stata rimossa.

