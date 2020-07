Incendio nella notte: danneggiata auto di un operaio, probabile dolo

SAN PIETRO VERNOTICO - Intervento dei vigili del fuoco nella notte in via San Francesco (traversa di via Puglia la strada che collega via Mesagne a via Brindisi) a San Pietro Vernotico dove un incendio ha danneggiato una Fiat Punto parcheggiata per strada.

L’auto è intestata a un operaio. Sul posto si sono recati anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per fare chiarezza sulla vicenda. Al vaglio anche i fotogrammi di alcune telecamere installate nella zona.