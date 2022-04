Nuovo incendio nella notte: a fuoco utilitaria intestata a una casalinga

BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco attorno alle 3 di oggi, giovedì 7 aprile, in via Emilio Gola al quartiere Sant'Elia a Brindisi per un incendio divampato su una Fiat 600. Sul posto anche una pattuglia della Sezione volanti della Questura di Brindisi. Il veicolo è intestato a una casalinga di 66 anni. Stando a un primo sopralluogo, il rogo non sarebbe riconducibile ad azioni di natura dolosa ma saranno ulteriori accertamenti a fare chiarezza sulla vicenda.

https://admin.brindisireport.strategy.it/item/edit/id/520681#Certo è che da qualche settimana, ormai, tutte le notti i vigili del fuoco del Brindisino vengono chiamati per spegnere incendi sulle auto. L'ultimo risale al 5 aprile scorso, prima ancora è accaduto il 4, l'1 aprile con tre incendi nella stessa notte, uno proprio a Sant'Elia.