Incendio nella notte, a fuoco le auto di un operaio: polizia a lavoro

MESAGNE - Gli agenti del commissariato di polizia di Mesagne, diretti dal vice questore Giuseppe Massaro, sono a lavoro per ricostruire le circostanze di un incendio divampato nella notte tra ieri e oggi, martedì 18 giugno, in via Caravaggio, quartiere Grutti a Mesagne, su due auto intestate a un operario. Si tratta di un suv Nissan Qashqai e un Fiat Doblò. I veicoli erano parcheggiati a qualche metro di distanza l'uno d'altro, motivo per cui si tende a scartate l'ipotesi della causa accidentale. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Nella mattinata di oggi gli agenti del commissariato e i colleghi della Scientifica hanno eseguito un ulteriore sopralluogo nella via interessata dal rogo acquisendo i fotogrammi di tutte le telecamere installate nella zona.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui