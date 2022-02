Incendio nella notte: distrutto furgone parcheggiato nel cortile di un'abitazione

TORRE SANTA SUSANNA - Intervento dei vigili del fuoco attorno alle 3.30 di oggi, giovedì 10 febbraio, in via Sacerdote Angelo De Prezzo a Torre Santa Susanna per un incendio divampato su un furgone Iveco Daily parcheggiato nel cortile di un'abitazione. Da quanto si apprende il veicolo, intestato a un 48enne noto alle forze dell'ordine, era fermo da circa sei mesi. Secondo i primi accertamenti eseguiti da vigili del fuoco e carabinieri la causa del rogo sarebbe riconducibile a un corto circuito.