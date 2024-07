Incendio nella notte: a fuoco il furgoncino di un imprenditore edile

TORRE SANTA SUSANNA - Un furgoncino è andato in fiamme, durante la scorsa notte, in via Salvatore Ariano in contrada Spinella a Torre Santa Susanna. Il mezzo era di proprietà di un imprenditore edile della zona.

Le fiamme sono divampate intorno all'una, carbonizzando il mezzo e sgretolando anche un muretto di pietra adiacente. Il primo a cercare di sedarle è stato un vigile del fuoco residente nei dintorni. Poi l'incendio è stato spento da una squadra di suoi colleghi giunti sul posto.

I carabinieri si sono occupati dei rilievi del caso. La dinamica è in fase di accertamento. Da quanto emerso in prima battuta, la causa dell'accaduto dovrebbe essere riconducibile ad un corto circuito elettrico interno al furgoncino. In ogni caso i fatti sono al vaglio dei militari dell'Arma.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.